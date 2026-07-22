Вратарь «Динамо» Лещук: «Мы тоже устали без трофеев, обязательно будем стремиться к ним»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук поделился мнением о форме команды на сезон-2026/27.

22 июля московский клуб представил комплект игровой формы на новый сезон. Домашняя форма имеет белый фон с синими вставками, гостевая — синяя с белыми вставками, а резервный комплект — фиолетовый.

«Нам очень приятно, что есть такое внимание к нашей команде. Болельщикам можем сказать, что тоже устали без трофеев, обязательно будем стремиться к ним в новом сезоне», — сказал Лещук.

Первый матч чемпионата России-2026/27 «Динамо» проведет 25 июля дома против «Крыльев Советов».