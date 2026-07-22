«Балтика» стала лидером РПЛ по числу набранных очков в товарищеских матчах летом, ЦСКА — аутсайдер
РПЛ опубликовала таблицу по количеству набранных очков российскими клубами в летнее межсезонье.
Лидером стала «Балтика», которая провела 8 товарищеских матчей и набрала 22 очка. В тройку также попали «Ахмат» (7 матчей и 19 очков) и «Динамо» (7 матчей и 18 очков).
Чемпион РПЛ-2025/26 «Зенит» стал пятым, набрав 14 очков в 6 матчах. У «Спартака» и «Краснодара» — 7 очков в 4 играх.
Замыкает таблицу ЦСКА, на счету которого 3 очка в 7 матчах.
Таблица РПЛ по количеству очков в летнее межсезонье:
1. «Балтика» — 22 очка в 8 матчах (процент очков — 91,7)
2. «Ахмат» — 19 очков в 7 матчах (90,5 процента очков)
3. «Динамо» (Москва) — 18 очков в 7 матчах (85,7)
4. «Локомотив» — 19 очков в 8 матчах (79,2)
5. «Зенит» — 14 очков в 6 матчах (77,8)
6. «Ростов» — 10 очков в 5 матчах (66,7)
7. «Краснодар» — 7 очков в 4 матчах (58,3)
8. «Спартак» — 7 очков в 4 матчах (58,3)
9. «Акрон» — 10 очков в 7 матчах (47,6)
10. «Оренбург» — 7 очков в 5 матчах (46,7)
11. «Динамо» (Махачкала) — 7 очков в 5 матчах (46,7)
12. «Рубин» — 8 очков в 6 матчах (44,4)
13. «Факел» — 4 очка в 3 матчах (44,4)
14. «Родина» — 7 очков в 6 матчах (38,9)
15. «Крылья Советов» — 4 очка в 6 матчах (22,2)
16. ЦСКА — 3 очка в 7 матчах (14,3)
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|12
|9
|0
|3
|27-13
|27
|
2
|Динамо
|12
|8
|1
|3
|19-12
|25
|
3
|ЦСКА
|12
|7
|4
|1
|21-12
|25
|
4
|Спартак
|12
|7
|2
|3
|21-10
|23
|
5
|Краснодар
|12
|6
|5
|1
|20-14
|23
|
6
|Оренбург
|12
|3
|7
|2
|14-12
|16
|
7
|Ростов
|12
|4
|3
|5
|13-17
|15
|
8
|Крылья Советов
|12
|3
|6
|3
|17-17
|15
|
9
|Балтика
|12
|3
|5
|4
|15-13
|14
|
10
|Динамо Мх
|12
|4
|1
|7
|16-23
|13
|
11
|Акрон
|12
|2
|6
|4
|15-21
|12
|
12
|Рубин
|12
|2
|6
|4
|12-18
|12
|
13
|Локомотив
|12
|2
|5
|5
|16-16
|11
|
14
|Ахмат
|12
|2
|5
|5
|15-17
|11
|
15
|Родина
|12
|2
|3
|7
|13-27
|9
|
16
|Факел
|12
|1
|3
|8
|8-20
|6
|31.10
|15:15
|Рубин – Факел
|- : -
|31.10
|17:30
|Динамо – Ахмат
|- : -
|31.10
|19:45
|Родина – Краснодар
|- : -
|1.11
|13:00
|Оренбург – ЦСКА
|- : -
|1.11
|15:15
|Динамо Мх – Ростов
|- : -
|1.11
|17:30
|Балтика – Акрон
|- : -
|1.11
|19:45
|Локомотив – Спартак
|- : -
|2.11
|18:00
|Крылья Советов – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|10
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|11
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1