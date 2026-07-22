Дегтярев заявил, что ФИФА выступает за возвращение российских команд

Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил, что руководство Международной федерации футбола (ФИФА) поддерживает возвращение российских клубов и сборных на международные турниры.

«В футболе переговорный процесс не останавливался. У руководства ФИФА есть хорошее видение и понимание, что Россию надо возвращать. Пока упираемся в УЕФА», — приводит слова Дегтярева «КП Спорт».

Ранее журналист Роб Харрис сообщил, что ФИФА может рассмотреть вопрос о допуске российских клубов и сборных после рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК) о снятии санкций с российских спортсменов.

Российские клубы и национальные команды отстранены от соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года из-за ситуации на Украине.