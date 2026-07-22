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Сегодня, 17:16

В Армении выпустили почтовую марку к 100-летию Никиты Симоняна

Игнат Заздравин
Корреспондент

В Армении ввели в обращение почтовую марку, посвященную 100-летию со дня рождения советского футболиста и тренера Никиты Симоняна, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании «Айпост» («Армпочта»).

Марка номиналом 380 драмов выпущена в рамках серии «Спорт. Известные армянские футболисты». На ней изображен Симонян на фоне фотографии футбольной команды «Арарат». Также на марке размещены надписи «100 ANNIVERSARY» и «NIKITA (MKRTICH) SIMONYAN» на армянском и английском языках. Тираж составил 10 тысяч экземпляров.

Симонян выступал за московские «Крылья Советов» и «Спартак», с которым четырежды выигрывал чемпионат СССР и дважды завоевывал Кубок страны. Он остается лучшим бомбардиром в истории красно-белых, забив 160 голов. В составе сборной СССР форвард стал олимпийским чемпионом 1956 года, а в 1958-м забил первый гол команды на чемпионатах мира.

После завершения игровой карьеры Симонян возглавлял «Спартак», «Арарат», «Черноморец» и сборную СССР. В качестве тренера он трижды выигрывал чемпионат СССР и четыре раза становился обладателем Кубка страны. Также Симонян долгие годы занимал руководящие должности в Российском футбольном союзе, несколько раз исполняя обязанности президента организации.

Никита Симонян ушел из жизни 23 ноября 2025 года в возрасте 99 лет.

Никита Симонян.Трибуна на «Лукойл Арене», улица в Армении, минута молчания и скорбь. В России и мире прощаются с Симоняном

Источник: ТАСС
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Никита Симонян
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 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
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24.07 20:00 ЦСКА – Балтика - : -
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25.07 16:15 Акрон – Зенит - : -
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26.07 19:30 Рубин – Краснодар - : -
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