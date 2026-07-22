В Армении выпустили почтовую марку к 100-летию Никиты Симоняна

В Армении ввели в обращение почтовую марку, посвященную 100-летию со дня рождения советского футболиста и тренера Никиты Симоняна, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании «Айпост» («Армпочта»).

Марка номиналом 380 драмов выпущена в рамках серии «Спорт. Известные армянские футболисты». На ней изображен Симонян на фоне фотографии футбольной команды «Арарат». Также на марке размещены надписи «100 ANNIVERSARY» и «NIKITA (MKRTICH) SIMONYAN» на армянском и английском языках. Тираж составил 10 тысяч экземпляров.

Симонян выступал за московские «Крылья Советов» и «Спартак», с которым четырежды выигрывал чемпионат СССР и дважды завоевывал Кубок страны. Он остается лучшим бомбардиром в истории красно-белых, забив 160 голов. В составе сборной СССР форвард стал олимпийским чемпионом 1956 года, а в 1958-м забил первый гол команды на чемпионатах мира.

После завершения игровой карьеры Симонян возглавлял «Спартак», «Арарат», «Черноморец» и сборную СССР. В качестве тренера он трижды выигрывал чемпионат СССР и четыре раза становился обладателем Кубка страны. Также Симонян долгие годы занимал руководящие должности в Российском футбольном союзе, несколько раз исполняя обязанности президента организации.

Никита Симонян ушел из жизни 23 ноября 2025 года в возрасте 99 лет.