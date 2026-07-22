Трамп хочет, чтобы Инфантино стал новым генеральным секретарем ООН

Президент США Дональд Трамп хочет видеть президента ФИФА Джанни Инфантино новым генеральным секретарем ООН, сообщает New York Post со ссылкой на источники, близкие к главе государства.

По данным издания, Трамп считает, что Инфантино пользуется уважением во всем мире и обладает уникальной способностью объединять людей. Их отношения укрепились во время чемпионата мира-2026, который проходил в США, Мексике и Канаде.

Выборы нового генсека ООН пройдут в этом году после ухода Антониу Гутерриша. Для избрания кандидат должен получить поддержку Совета Безопасности ООН, а затем быть утвержден Генеральной Ассамблеей.

«Только президент Трамп мог придумать такую гениальную идею. Джанни отлично справился бы с этой работой, и его любят все. Между должностями президента ФИФА и генерального секретаря ООН есть определённое сходство. В Организации Объединённых Наций приходится работать со 193 государствами-членами. В ФИФА членов более 200, и послужной список Джанни показывает, что он умеет эффективно управлять», — отметил специальный представитель США по вопросам глобального партнерства Паоло Замполли.

Ранее президент ФИФА объявил, что намерен переизбираться на новый срок во главе организации, а выборы состоятся в марте 2027 года.