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Сегодня, 01:09

Трамп хочет, чтобы Инфантино стал новым генеральным секретарем ООН

Евгений Козинов
Корреспондент
Джанни Инфатино и Дональд Трамп.
Фото Imagn Images, Reuters

Президент США Дональд Трамп хочет видеть президента ФИФА Джанни Инфантино новым генеральным секретарем ООН, сообщает New York Post со ссылкой на источники, близкие к главе государства.

По данным издания, Трамп считает, что Инфантино пользуется уважением во всем мире и обладает уникальной способностью объединять людей. Их отношения укрепились во время чемпионата мира-2026, который проходил в США, Мексике и Канаде.

Выборы нового генсека ООН пройдут в этом году после ухода Антониу Гутерриша. Для избрания кандидат должен получить поддержку Совета Безопасности ООН, а затем быть утвержден Генеральной Ассамблеей.

«Только президент Трамп мог придумать такую гениальную идею. Джанни отлично справился бы с этой работой, и его любят все. Между должностями президента ФИФА и генерального секретаря ООН есть определённое сходство. В Организации Объединённых Наций приходится работать со 193 государствами-членами. В ФИФА членов более 200, и послужной список Джанни показывает, что он умеет эффективно управлять», — отметил специальный представитель США по вопросам глобального партнерства Паоло Замполли.

Ранее президент ФИФА объявил, что намерен переизбираться на новый срок во главе организации, а выборы состоятся в марте 2027 года.

Дональд Трамп и&nbsp;Джанни Инфантино.ЧМ в США и Китае, критика Тухеля и благодарность за Балогуна. Трамп провел пресс-конференцию с Инфантино

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Джанни Инфантино
Дональд Трамп

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