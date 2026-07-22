Александр Ивлев: «Рассчитываем, что яркая форма «Динамо» будет поддержана таким же футболом»
Председатель совета директоров «Динамо» Александр Ивлев прокомментировал форму команды на сезон-2026/27.
Помимо традиционных белого и синего комплектов, у команды появилась фиолетовая резервная форма. Позже будет представлен и черный комплект, посвященный дню рождения Льва Яшина.
— Наше взаимодействие с компанией Bosco, которое началось в 2023 году, закончилось тем, что мы вошли в продуктивное партнерство с 2024 года. Самое важное, что все делается с душой. Образ напоминает многое от нашего классического ромба.
Рассчитываем, что эта яркая и красивая форма будет поддержана таким же ярким и красивым футболом. Резервная форма будет в фиолетовых цветах. Почему? Мир футбольной моды меняется очень быстро. «Барселона» стала отходить от классических цветов. У них резервная — салатового цвета. Сборная Бельгии играла в пиксельной форме голубого цвета. Футболисты наслаждаются качеством нашей формы, — сказал Ивлев.
В 1-м туре чемпионата России-2026/27 московское «Динамо» дома примет «Крылья Советов». Матч пройдет 25 июля.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|12
|9
|0
|3
|27-13
|27
|
2
|Динамо
|12
|8
|1
|3
|19-12
|25
|
3
|ЦСКА
|12
|7
|4
|1
|21-12
|25
|
4
|Спартак
|12
|7
|2
|3
|21-10
|23
|
5
|Краснодар
|12
|6
|5
|1
|20-14
|23
|
6
|Оренбург
|12
|3
|7
|2
|14-12
|16
|
7
|Ростов
|12
|4
|3
|5
|13-17
|15
|
8
|Крылья Советов
|12
|3
|6
|3
|17-17
|15
|
9
|Балтика
|12
|3
|5
|4
|15-13
|14
|
10
|Динамо Мх
|12
|4
|1
|7
|16-23
|13
|
11
|Акрон
|12
|2
|6
|4
|15-21
|12
|
12
|Рубин
|12
|2
|6
|4
|12-18
|12
|
13
|Локомотив
|12
|2
|5
|5
|16-16
|11
|
14
|Ахмат
|12
|2
|5
|5
|15-17
|11
|
15
|Родина
|12
|2
|3
|7
|13-27
|9
|
16
|Факел
|12
|1
|3
|8
|8-20
|6
|31.10
|15:15
|Рубин – Факел
|- : -
|31.10
|17:30
|Динамо – Ахмат
|- : -
|31.10
|19:45
|Родина – Краснодар
|- : -
|1.11
|13:00
|Оренбург – ЦСКА
|- : -
|1.11
|15:15
|Динамо Мх – Ростов
|- : -
|1.11
|17:30
|Балтика – Акрон
|- : -
|1.11
|19:45
|Локомотив – Спартак
|- : -
|2.11
|18:00
|Крылья Советов – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|10
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|11
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1