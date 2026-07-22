Александр Ивлев: «Рассчитываем, что яркая форма «Динамо» будет поддержана таким же футболом»

Председатель совета директоров «Динамо» Александр Ивлев прокомментировал форму команды на сезон-2026/27.

Помимо традиционных белого и синего комплектов, у команды появилась фиолетовая резервная форма. Позже будет представлен и черный комплект, посвященный дню рождения Льва Яшина.

— Наше взаимодействие с компанией Bosco, которое началось в 2023 году, закончилось тем, что мы вошли в продуктивное партнерство с 2024 года. Самое важное, что все делается с душой. Образ напоминает многое от нашего классического ромба.

Рассчитываем, что эта яркая и красивая форма будет поддержана таким же ярким и красивым футболом. Резервная форма будет в фиолетовых цветах. Почему? Мир футбольной моды меняется очень быстро. «Барселона» стала отходить от классических цветов. У них резервная — салатового цвета. Сборная Бельгии играла в пиксельной форме голубого цвета. Футболисты наслаждаются качеством нашей формы, — сказал Ивлев.

В 1-м туре чемпионата России-2026/27 московское «Динамо» дома примет «Крылья Советов». Матч пройдет 25 июля.