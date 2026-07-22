«Иркутск» прекратил существование в качестве профессионального клуба

Генеральный директор «Иркутска» Роман Городничев выступил с заявлением по поводу снятия клуба с турнира Второй лиги «Б».

«По финансовым причинам ФК «Иркутск» прекращает участие в Футбольной национальной лиге среди команд Второй лиги «Б». Футбольный клуб и вы, наши болельщики, сделали все, и даже больше, для того, чтобы футбол в нашем регионе жил. К сожалению, действительность оказалась сильнее и мы вынуждены принять такое решение», — говорится в заявлении.

Основанный в 2019 году «Иркутск» начал играть во Второй лиге «Б» в 2023 году. В сезоне-2025 он занял третье место в своей подгруппе. В сезоне-2026 он занимает 13-е место (11 очков после 14 игр).