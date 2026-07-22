Главный тренер «Динамо» Шварц: «Абсолютно доволен предсезонной подготовкой»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц доволен предсезонной подготовкой команды.

22 июля московский клуб представил комплект игровой формы на сезоне-2026/27.

«Невероятная обстановка. Все с нетерпением ждем старта нового сезона. Абсолютно доволен предсезонной подготовкой. Ждем возвращения на стадион», — сказал Шварц.

В 1-м туре чемпионата России-2026/27 «Динамо» 25 июля примет «Крылья Советов».