Гильерме — о своей «Волге»: «Единственная моя машина. Люблю ретроавтомобили, решил кататься»

Бывший вратарь «Локомотива» Гильерме рассказал «СЭ», что получил в подарок советскую «Волгу», которую использует как единственный автомобиль.

— Откуда у тебя «Волга»?

— Это подарок! Честно, очень люблю ретроавтомобили. Сейчас лето, хорошая погода — решил кататься. И «Волга» стала более известная, чем я в Москве, — все хотят с ней сфоткаться.

— Это твоя единственная машина сейчас?

— Сейчас да. Пытаюсь на ней сейчас выезжать чаще, зимой это сложно. Но на таком автомобиле чем меньше ездишь, тем лучше.

— Машина полностью исправна?

— Когда я ее забрал, она была полностью исправна. Отдал ее на ТО, где все проверяли три недели. В Подмосковье есть место, где ремонтируют только «Волги». Мне сделали все: замена тормозов, масла. Подготовили машину, чтобы получилось идеальное состояние — кататься надолго. Кстати, на работу на ней я езжу не каждый день. Сейчас очень жарко, а в машине нет кондиционера. Это тяжело.

— Здесь нет гидроусилителя, механическая коробка. Тебе как?

— Приятно! Я люблю механику, мне нравится.

— Сколько все это стоит?

— Честно, не знаю. Но смотрел по сайтам... Все зависит от тюнинга и состояния. В моей «Волге» сделано много. Видел похожую на мою — около 5 миллионов, — сказал Гильерме

Гильерме играл за «Локомотив» с 2017 по 2024 год. Вместе с московским клубом он стал чемпионом России, четыре раза выиграл Кубок страны и один раз — Суперкубок России. На данный момент он занимает пост координатора по развитию и подготовке вратарей молодежных команд академии.