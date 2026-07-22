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Гильерме — о своей «Волге»: «Единственная моя машина. Люблю ретроавтомобили, решил кататься»

Артем Бухаев
Корреспондент
Фото ФК «Локомотив»

Бывший вратарь «Локомотива» Гильерме рассказал «СЭ», что получил в подарок советскую «Волгу», которую использует как единственный автомобиль.

— Откуда у тебя «Волга»?

— Это подарок! Честно, очень люблю ретроавтомобили. Сейчас лето, хорошая погода — решил кататься. И «Волга» стала более известная, чем я в Москве, — все хотят с ней сфоткаться.

— Это твоя единственная машина сейчас?

— Сейчас да. Пытаюсь на ней сейчас выезжать чаще, зимой это сложно. Но на таком автомобиле чем меньше ездишь, тем лучше.

— Машина полностью исправна?

— Когда я ее забрал, она была полностью исправна. Отдал ее на ТО, где все проверяли три недели. В Подмосковье есть место, где ремонтируют только «Волги». Мне сделали все: замена тормозов, масла. Подготовили машину, чтобы получилось идеальное состояние — кататься надолго. Кстати, на работу на ней я езжу не каждый день. Сейчас очень жарко, а в машине нет кондиционера. Это тяжело.

— Здесь нет гидроусилителя, механическая коробка. Тебе как?

— Приятно! Я люблю механику, мне нравится.

— Сколько все это стоит?

— Честно, не знаю. Но смотрел по сайтам... Все зависит от тюнинга и состояния. В моей «Волге» сделано много. Видел похожую на мою — около 5 миллионов, — сказал Гильерме

Гильерме играл за «Локомотив» с 2017 по 2024 год. Вместе с московским клубом он стал чемпионом России, четыре раза выиграл Кубок страны и один раз — Суперкубок России. На данный момент он занимает пост координатора по развитию и подготовке вратарей молодежных команд академии.

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Маринато Гильерме
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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30 тур
31.10 15:15 Рубин – Факел - : -
31.10 17:30 Динамо – Ахмат - : -
31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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Г
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Максим Глушенков

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Зенит

 8
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 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
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Маркиньос

Спартак

 4
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Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
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