Юрист Анцелиович: «Решение по допинг-делу Заболотного примут до конца лета»

Допинговое дело бывшего нападающего «Спартака» Антона Заболотного может быть закрыто в ближайшие месяцы, сообщает юрист Анна Анцелиович.

«Пока новостей нет. Мы ждем дату слушаний и решения. Надеемся, что до конца лета это дело будет завершено. Но все будет зависеть от того, когда будет назначено слушание», — приводит слова Анцелиович РИА «Новости».

В апреле у Заболотного в организме были обнаружены вещества, запрещенные Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА). После этого футболист был временно отстранен от деятельности, связанной со спортом.

30 апреля санкции с игрока были сняты. РУСАДА разрешило футболисту вернуться к тренировкам и участию в официальных матчах.

23 июня стало известно, что РУСАДА провело повторное тестирование Заболотного. Сейчас защита и обвинение ждут даты слушаний.