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Допинг

Сегодня, 14:15

Юрист Анцелиович: «Решение по допинг-делу Заболотного примут до конца лета»

Допинговое дело бывшего нападающего «Спартака» Антона Заболотного может быть закрыто в ближайшие месяцы, сообщает юрист Анна Анцелиович.

«Пока новостей нет. Мы ждем дату слушаний и решения. Надеемся, что до конца лета это дело будет завершено. Но все будет зависеть от того, когда будет назначено слушание», — приводит слова Анцелиович РИА «Новости».

В апреле у Заболотного в организме были обнаружены вещества, запрещенные Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА). После этого футболист был временно отстранен от деятельности, связанной со спортом.

30 апреля санкции с игрока были сняты. РУСАДА разрешило футболисту вернуться к тренировкам и участию в официальных матчах.

23 июня стало известно, что РУСАДА провело повторное тестирование Заболотного. Сейчас защита и обвинение ждут даты слушаний.

Антон Заболотный.Заболотный покинул «Спартак». Нападающий провел 16 матчей за клуб и ни разу не забил

Источник: РИА Новости
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Антон Заболотный
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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24.07 20:00 ЦСКА – Балтика - : -
25.07 14:00 Динамо – Кр. Советов - : -
25.07 16:15 Акрон – Зенит - : -
25.07 18:30 Факел – Динамо Мх - : -
25.07 20:45 Спартак – Родина - : -
26.07 14:30 Оренбург – Ростов - : -
26.07 17:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 19:30 Рубин – Краснодар - : -
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