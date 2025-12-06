Соболев о споре с Радимовым: «Он сказал, что я уже проиграл и ждет от меня пиво? Значит, вместе попьем»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев после матча 18-го тура РПЛ с «Акроном» (2:0) пошутил о своем споре с экс-капитаном команды из Санкт-Петербурга Владиславом Радимовым.

— Расстроились, что не забили?

— Конечно! Но ничего — офсайд, бывает.

— Перед игрой вы говорили, что забьете больше Дзюбы. Артем вас как-то подколол, что не получилось?

— Да нет, не общались с ним после игры.

— У Радимова еще можете спор выиграть (по его условиям, Соболеву нужно забить 20 голов за сезон — Прим. «СЭ»)?

— Все возможно.

— Он говорит, что уже проиграли ему, ждет пиво.

— Ну, вместе попьем, значит, ха-ха.

В сезоне-2025/26 Соболев забил за «Зенит» 5 голов в 23 матчах во всех турнирах.