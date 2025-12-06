Соболев — о голе Жерсона: «Его вся команда поддерживает. Порадовались за него»
Нападающий «Зенита» Александр Соболев рассказал о своих взаимоотношениях с полузащитником команды Жерсоном.
— У Жерсона первый гол в чемпионате России — поздравили в раздевалке?
— Да, поздравили. Жерсон — хороший парень, хороший футболист. Мы с ним хорошо общаемся, очень позитивный. Его вся команда поддерживает. Порадовались за него.
— А можешь рассказать, почему именно у тебя с Жерсоном сложилась связь?
— Это кто такое сказал?
— Сам Жерсон говорил, что он общается очень хорошо из русских с тобой и с Мостовым.
— Ну, просто он парень хороший. Я говорю, хороший парень, позитивный, шутки всякие бывают. Поэтому общаемся, в раздевалке шутим.
— На английском?
— На английском больше, но английский у меня так себе, поэтому на всех языках помаленьку.
— Во втором тайме был момент, когда в ворота «Акрона» сначала назначили пенальти, а потом отменили. Ты тогда взял мяч, но до этого вроде бить собирался Мантуан. Это так?
— Нет, он просто взял мяч, но я не знаю, для чего. Он сказал: «Я потом отдам». А пенальти должен был бить я.
— А разые не Мантуан штатный пенальтист, когда Мостового нет на поле?
— Нет, сейчас я бью пенальти.
— Ты штатный пенальтист теперь?
— Нас трое: Мантуан, Мостовой, я. Сегодня был написан я.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1