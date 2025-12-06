Соболев — о голе Жерсона: «Его вся команда поддерживает. Порадовались за него»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев рассказал о своих взаимоотношениях с полузащитником команды Жерсоном.

— У Жерсона первый гол в чемпионате России — поздравили в раздевалке?

— Да, поздравили. Жерсон — хороший парень, хороший футболист. Мы с ним хорошо общаемся, очень позитивный. Его вся команда поддерживает. Порадовались за него.

— А можешь рассказать, почему именно у тебя с Жерсоном сложилась связь?

— Это кто такое сказал?

— Сам Жерсон говорил, что он общается очень хорошо из русских с тобой и с Мостовым.

— Ну, просто он парень хороший. Я говорю, хороший парень, позитивный, шутки всякие бывают. Поэтому общаемся, в раздевалке шутим.

— На английском?

— На английском больше, но английский у меня так себе, поэтому на всех языках помаленьку.

— Во втором тайме был момент, когда в ворота «Акрона» сначала назначили пенальти, а потом отменили. Ты тогда взял мяч, но до этого вроде бить собирался Мантуан. Это так?

— Нет, он просто взял мяч, но я не знаю, для чего. Он сказал: «Я потом отдам». А пенальти должен был бить я.

— А разые не Мантуан штатный пенальтист, когда Мостового нет на поле?

— Нет, сейчас я бью пенальти.

— Ты штатный пенальтист теперь?

— Нас трое: Мантуан, Мостовой, я. Сегодня был написан я.