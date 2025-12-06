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Соболев — о голе Жерсона: «Его вся команда поддерживает. Порадовались за него»

Гоша Чернов
Шеф отдела международного футбола

Нападающий «Зенита» Александр Соболев рассказал о своих взаимоотношениях с полузащитником команды Жерсоном.

— У Жерсона первый гол в чемпионате России — поздравили в раздевалке?

— Да, поздравили. Жерсон — хороший парень, хороший футболист. Мы с ним хорошо общаемся, очень позитивный. Его вся команда поддерживает. Порадовались за него.

— А можешь рассказать, почему именно у тебя с Жерсоном сложилась связь?

— Это кто такое сказал?

— Сам Жерсон говорил, что он общается очень хорошо из русских с тобой и с Мостовым.

— Ну, просто он парень хороший. Я говорю, хороший парень, позитивный, шутки всякие бывают. Поэтому общаемся, в раздевалке шутим.

— На английском?

— На английском больше, но английский у меня так себе, поэтому на всех языках помаленьку.

— Во втором тайме был момент, когда в ворота «Акрона» сначала назначили пенальти, а потом отменили. Ты тогда взял мяч, но до этого вроде бить собирался Мантуан. Это так?

— Нет, он просто взял мяч, но я не знаю, для чего. Он сказал: «Я потом отдам». А пенальти должен был бить я.

— А разые не Мантуан штатный пенальтист, когда Мостового нет на поле?

— Нет, сейчас я бью пенальти.

— Ты штатный пенальтист теперь?

— Нас трое: Мантуан, Мостовой, я. Сегодня был написан я.

Футболисты &laquo;Зенита&raquo; празднуют гол Жерсона в&nbsp;ворота &laquo;Акрона&raquo;.«Зенит» не заметил «Акрон» и вышел на первое место. Хитрый штрафной Педро и Энрике — настоящая красота

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Александр Соболев
Жерсон
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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