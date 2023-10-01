Соболев получил желтую карточку в матче с «Крыльями Советов» и пропустит дерби с ЦСКА

Нападающий «Спартака» Александр Соболев получил желтую карточку в матче 10-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

Форвард нарушил правила на полузащитнике самарцев Максиме Витюгове во время атаки на 80-й минуте встречи.

Эта желтая карточка стала для Соболева четвертой в чемпионате России-2023/24. Форвард получил автоматическую дисквалификацию на следующий матч «Спартака» в РПЛ.

В следующем, 11-м туре чемпионата страны красно-белые сыграют на своем поле против ЦСКА. Матч состоится 8 октября и начнется в 19.00 по московскому времени.