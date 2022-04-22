Соболев отреагировал на провокационный ролик пресс-службы «Рубина»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев в интервью «СЭ» отреагировал на провокационный ролик пресс-службы «Рубина».

— Да, я видел этот ролик от «Рубина». Реакция? Мне это неинтересно, — сказал Соболев.

После игры с «Рубином» (1:1) в 25-м туре Тинькофф РПЛ пресс-служба казанского клуба пошутила над Соболевым, наложив на его послематчевое интервью звуки криков дельфина.