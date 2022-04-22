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Соболев отреагировал на провокационный ролик пресс-службы «Рубина»

Антон Иванов
,  
Артем Калинин
Читать «СЭ» в
Александр Соболев.
Фото Дарья Исаева

Нападающий «Спартака» Александр Соболев в интервью «СЭ» отреагировал на провокационный ролик пресс-службы «Рубина».

— Да, я видел этот ролик от «Рубина». Реакция? Мне это неинтересно, — сказал Соболев.

После игры с «Рубином» (1:1) в 25-м туре Тинькофф РПЛ пресс-служба казанского клуба пошутила над Соболевым, наложив на его послематчевое интервью звуки криков дельфина.

Александр Соболев. «Теперь могу смело говорить, что мы выиграли бы Лигу Европы». Большое интервью Соболева

Александр Соболев
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК Спартак (Москва)
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 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 25 13 4 8 39-27 43
5
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
6
 Локомотив 24 10 8 6 35-31 38
7
 Кр. Советов 25 11 5 9 32-26 38
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
10
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
11
 Н. Новгород 25 7 7 11 22-34 28
12
 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 25 5 10 10 26-41 25
14
 Уфа 25 4 10 11 23-35 22
15
 Урал 25 4 9 12 16-28 21
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 Арсенал 25 5 6 14 25-51 21
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23.04 14:00
Урал – Уфа
 - : -
23.04 16:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
23.04 19:00
Сочи – Ахмат
 - : -
24.04 14:00
Рубин – Арсенал
 - : -
24.04 14:00
Химки – Кр. Советов
 - : -
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Ростов – Спартак
 - : -
24.04 19:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.04 19:00
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Краснодар

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Локомотив

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