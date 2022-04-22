Соболев ждет возвращения фанатов «Спартака» на стадион

Нападающий «Спартака» Александр Соболев в интервью «СЭ» высказался о бойкоте активными болельщиками красно-белых матчей клуба с момента рестарта сезона-2021/22.

— «Спартаку» сейчас приходится играть без максимальной активной поддержки из-за бойкота фанатов. Насколько тебе их не хватает?

— Я думаю, что всем не хватает фанатской трибуны. Даже тем болельщикам, что сидят на центральных трибунах. Активные фанаты все-таки создают великолепную атмосферу на стадионе. Конечно, нам всегда будет их не хватать. Но хочется сказать о том, что болельщики, которые приходят сейчас, все равно хорошо нас поддерживают. Фанатов же я понимаю — они отстаивают свою точку зрения и имеют на это полное право. Я их в этом поддерживаю.

— Зарема Салихова в своей колонке для «СЭ» призывала спартаковских болельщиков вернуться на стадион. Ты бы присоединился к этому призыву?

— Понимаю их позицию, но в то же время хочу, чтобы они вернулись на стадион. Странно, что только наши болельщики не ходят на матчи. Насколько я слышал, почти все фанатские движения поддержали этот бойкот. А в итоге не ходят только наши... Ну, это останется на совести остальных. Получается, что наши болельщики — единственные, кто ответил за свои слова. Опять же, я думаю, что все с нетерпением ждут возвращения активной поддержки на трибуны.