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Соболев поставил команде отрицательную оценку за рестарт чемпионата

Артем Калинин
,  
Антон Иванов
Читать «СЭ» в
Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев в интервью «СЭ» оценил игру красно-белых после возобновления сезона.

— Как в целом можешь оценить вторую часть сезона для «Спартака»?

— Если смотреть сейчас на результат, то отрицательно. Мы взяли всего лишь восемь очков в семи матчах. Конечно, отрицательно!

— Почему у «Спартака» не получился рестарт сезона?

— У нас новая, по сути, команда, новый тренер... Ну как новый, мы прошли уже с ним сборы, да, однако все равно нужно друг к другу притереться. Команду пополнили много новых игроков. Думаю, что просто нужно время. Шаг за шагом мы будем прогрессировать. Я не могу сказать, что мы плохо играли в матчах после рестарта сезона. А если игра есть, то и результат придет.

Александр Соболев. «Теперь могу смело говорить, что мы выиграли бы Лигу Европы». Большое интервью Соболева

— Ты спокоен, шока или переживаний не возникает?

— Переживаю после каждой невыигранной игры. Иногда бывает так, что играли неплохо, но не забили свои моменты или пропустили нелепый гол. Если взять матч с «Арсеналом» — вроде бы счет 3:0, а должен был быть 6:0 или даже 7:0 в нашу пользу. Так бывает. Мы работаем над собой. Теории, тренировки — с каждым днем мы становимся лучше!

После 25 туров «Спартак» занимает десятое место в Тинькофф РПЛ, набрав 31 очко.

Александр Соболев
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 25 13 4 8 39-27 43
5
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
6
 Локомотив 24 10 8 6 35-31 38
7
 Кр. Советов 25 11 5 9 32-26 38
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
10
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
11
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12
 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 25 5 10 10 26-41 25
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