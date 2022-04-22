Соболев поставил команде отрицательную оценку за рестарт чемпионата

Нападающий «Спартака» Александр Соболев в интервью «СЭ» оценил игру красно-белых после возобновления сезона.

— Как в целом можешь оценить вторую часть сезона для «Спартака»?

— Если смотреть сейчас на результат, то отрицательно. Мы взяли всего лишь восемь очков в семи матчах. Конечно, отрицательно!

— Почему у «Спартака» не получился рестарт сезона?

— У нас новая, по сути, команда, новый тренер... Ну как новый, мы прошли уже с ним сборы, да, однако все равно нужно друг к другу притереться. Команду пополнили много новых игроков. Думаю, что просто нужно время. Шаг за шагом мы будем прогрессировать. Я не могу сказать, что мы плохо играли в матчах после рестарта сезона. А если игра есть, то и результат придет.

— Ты спокоен, шока или переживаний не возникает?

— Переживаю после каждой невыигранной игры. Иногда бывает так, что играли неплохо, но не забили свои моменты или пропустили нелепый гол. Если взять матч с «Арсеналом» — вроде бы счет 3:0, а должен был быть 6:0 или даже 7:0 в нашу пользу. Так бывает. Мы работаем над собой. Теории, тренировки — с каждым днем мы становимся лучше!

После 25 туров «Спартак» занимает десятое место в Тинькофф РПЛ, набрав 31 очко.