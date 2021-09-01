«Краснодар» лидирует по количеству точных передач за матч в РПЛ

Футболисты «Краснодара» в текущем сезоне Тинькофф РПЛ делали в среднем по 466 точных передач за матч, сообщает официальный Twitter лиги. По этому показателю команда лидирует в чемпионате.

? Футболисты «Краснодара» в текущем сезоне #ТинькоффРПЛ делали в среднем по 466 точных передач за матч



? Больше всех в лиге#Краснодар pic.twitter.com/OlDNwU8FZi — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) September 1, 2021

«Краснодар» на данный момент занимает шестое место в чемпионате России. Команда набрала девять очков. «Быки» выиграли три матча и столько же проиграли.

Следующий матч «Краснодар» проведет в седьмом туре РПЛ на выезде против «Ростова». Игра состоится 13 сентября. Начало в 19.30 по московскому времени.