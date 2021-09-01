«Краснодар» лидирует по количеству точных передач за матч в РПЛ
Футболисты «Краснодара» в текущем сезоне Тинькофф РПЛ делали в среднем по 466 точных передач за матч, сообщает официальный Twitter лиги. По этому показателю команда лидирует в чемпионате.
? Футболисты «Краснодара» в текущем сезоне #ТинькоффРПЛ делали в среднем по 466 точных передач за матч— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) September 1, 2021
? Больше всех в лиге#Краснодар pic.twitter.com/OlDNwU8FZi
«Краснодар» на данный момент занимает шестое место в чемпионате России. Команда набрала девять очков. «Быки» выиграли три матча и столько же проиграли.
Следующий матч «Краснодар» проведет в седьмом туре РПЛ на выезде против «Ростова». Игра состоится 13 сентября. Начало в 19.30 по московскому времени.
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