Соболев обогнал Дзюбу по голам за «Спартак» в чемпионате
Нападающий Александр Соболев, открыв счет в матче 8-го тура РПЛ против «Зенита», забил 27-й гол за «Спартак» в чемпионатах России.
25-летний форвард вышел на чистое 12-е место в списке лучших снайперов красно-белых, обогнав Артема Дзюбу. От делящих десятую строчку Робсона и Николая Писарева Соболева отделяет пять мячей.
Лучшие бомбардиры «Спартака» в чемпионатах России
|
Игрок
|
Годы
|
Матчи
|
Голы
|
Егор Титов
|
1995-2008
|
324
|
86
|
Квинси Промес
|
2014-2018, 2021-н.в.
|
156
|
75
|
Роман Павлюченко
|
2003-2008
|
141
|
69
|
Андрей Тихонов
|
1992-2000, 2011
|
192
|
68
|
Веллитон
|
2007-2013
|
104
|
57
|
Владимир Бесчастных
|
1992-1994, 2001-2002
|
104
|
56
|
Илья Цымбаларь
|
1993-1999
|
146
|
42
|
Александр Ширко
|
1995-2001
|
128
|
40
|
Валерий Кечинов
|
1993-2000
|
112
|
35
|
Робсон
|
1997-2001
|
102
|
32
|
Николай Писарев
|
1992-1995, 1998, 2000-2001
|
115
|
32
|
Александр Соболев
|
2020-н.в.
|
67
|
27
|
Артем Дзюба
|
2006-2013, 2014
|
126
|
26
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|8
|6
|2
|0
|19-3
|20
|
2
|ЦСКА
|8
|5
|2
|1
|17-7
|17
|
3
|Краснодар
|8
|5
|2
|1
|17-9
|17
|
4
|Динамо
|8
|4
|4
|0
|15-7
|16
|
5
|Спартак
|8
|5
|1
|2
|19-7
|16
|
6
|Ростов
|8
|4
|4
|0
|13-9
|16
|
7
|Сочи
|8
|4
|1
|3
|14-14
|13
|
8
|Ахмат
|8
|3
|2
|3
|12-12
|11
|
9
|Локомотив
|8
|2
|3
|3
|13-15
|9
|
10
|Н. Новгород
|8
|2
|3
|3
|13-15
|9
|
11
|Кр. Советов
|8
|2
|3
|3
|9-12
|9
|
12
|Оренбург
|8
|3
|0
|5
|12-18
|9
|
13
|Химки
|8
|2
|1
|5
|10-16
|7
|
14
|Факел
|8
|0
|4
|4
|10-19
|4
|
15
|Торпедо
|8
|0
|1
|7
|4-19
|1
|
16
|Урал
|8
|0
|1
|7
|2-17
|1
|3.09
|13:00
|
Оренбург – Химки
|3 : 1
|3.09
|15:00
|
Н. Новгород – Факел
|3 : 1
|3.09
|18:30
|
Краснодар – Сочи
|2 : 1
|3.09
|20:30
|
Динамо – Урал
|2 : 1
|4.09
|15:00
|
Кр. Советов – ЦСКА
|0 : 1
|4.09
|17:30
|
Локомотив – Ахмат
|1 : 2
|4.09
|20:00
|
Спартак – Зенит
|1 : 2
|5.09
|20:00
|
Торпедо – Ростов
|0 : 1
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|
|
Кристиан Нобоа
Сочи
|6
|П
|
|
Хесус Мануэль Медина
ЦСКА
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|4
|
|
Михайло Баньяц
Краснодар
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|7
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|2
|1
|1
|
|
Марк Мампасси
Локомотив
|3
|1
|1