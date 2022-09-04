Соболев обогнал Дзюбу по голам за «Спартак» в чемпионате

Нападающий Александр Соболев, открыв счет в матче 8-го тура РПЛ против «Зенита», забил 27-й гол за «Спартак» в чемпионатах России.

25-летний форвард вышел на чистое 12-е место в списке лучших снайперов красно-белых, обогнав Артема Дзюбу. От делящих десятую строчку Робсона и Николая Писарева Соболева отделяет пять мячей.

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