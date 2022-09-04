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4 сентября, 22:55

Михаил Кержаков назвал главных конкурентов «Зенита» в борьбе за титул

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков рассказал, кого считает конкурентом своей команды в борьбе за победу в чемпионате России, а также прокомментировал победу над «Спартаком» (2:1) в матче 8-го тура РПЛ.

— «Спартак», ЦСКА... Думаю, по игре они составят конкуренцию. Поле было тяжелым сегодня. Может, после матча легенд там много песка — они бегали, насыпали. Мой сэйв на последних минутах? Да там ничего такого. Мяч в меня летел — вот так руку выставил, и все. Если бы пропустил, была бы моя ошибка.

— Ваш гендиректор сказал, что играли за легенд. Какое вообще впечатление от их игры?

— Расстроился.

— Как оценишь игру брата?

— Думаю, что первый матч он провел лучше.

— В чем «Спартак» стал сильнее?

— Виден конкретный рисунок игры. В принципе соперник был очень сильно заряжен. Было видно, что ребята хотят взять реванш за прошлый сезон.

— Вы серьезно думаете, что они могут вас обыграть? «Зенит» выглядит непобедимым.

— Что значит обыграть? Мы теряем очки с соперниками легче «Спартака», с командами из низа или середины турнирной таблицы. Если «Спартак» не будет терять очки, а мы будем, то естественно, он может стать конкурентом.

— Просто «Зенит» оставляет впечатление команды, которая в любой момент может прибавить.

— Вы же помните прошлый сезон, когда мы проигрывали «Арсеналу», «Сочи». Мы уже потеряли очки.

— Вы теряете очки на выезде. Или просто недонастрой?

— Я бы не сказал, что недонастрой. Естественно, что эмоции от игры со «Спартаком» и ЦСКА немного другие. Но мы же профессионалы. Мы не имеем права недонастраиваться.

После победы над «Спартаком» «Зенит» стал единоличным лидером чемпионата России с 20 очками в 8 матчах. В следующем туре команде предстоит сыграть дома против «Оренбурга». Матч пройдет 11 сентября и начнется в 17.30 (мск).

Михаил Кержаков
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 8 6 2 0 19-3 20
2
 ЦСКА 8 5 2 1 17-7 17
3
 Краснодар 8 5 2 1 17-9 17
4
 Динамо 8 4 4 0 15-7 16
5
 Спартак 8 5 1 2 19-7 16
6
 Ростов 8 4 4 0 13-9 16
7
 Сочи 8 4 1 3 14-14 13
8
 Ахмат 8 3 2 3 12-12 11
9
 Локомотив 8 2 3 3 13-15 9
10
 Н. Новгород 8 2 3 3 13-15 9
11
 Кр. Советов 8 2 3 3 9-12 9
12
 Оренбург 8 3 0 5 12-18 9
13
 Химки 8 2 1 5 10-16 7
14
 Факел 8 0 4 4 10-19 4
15
 Торпедо 8 0 1 7 4-19 1
16
 Урал 8 0 1 7 2-17 1
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3.09 13:00
Оренбург – Химки
 3 : 1
3.09 15:00
Н. Новгород – Факел
 3 : 1
3.09 18:30
Краснодар – Сочи
 2 : 1
3.09 20:30
Динамо – Урал
 2 : 1
4.09 15:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 1
4.09 17:30
Локомотив – Ахмат
 1 : 2
4.09 20:00
Спартак – Зенит
 1 : 2
5.09 20:00
Торпедо – Ростов
 0 : 1
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Квинси Промес

Спартак

 7
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Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
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Сочи

 6
П
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