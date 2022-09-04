Михаил Кержаков назвал главных конкурентов «Зенита» в борьбе за титул
Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков рассказал, кого считает конкурентом своей команды в борьбе за победу в чемпионате России, а также прокомментировал победу над «Спартаком» (2:1) в матче 8-го тура РПЛ.
— «Спартак», ЦСКА... Думаю, по игре они составят конкуренцию. Поле было тяжелым сегодня. Может, после матча легенд там много песка — они бегали, насыпали. Мой сэйв на последних минутах? Да там ничего такого. Мяч в меня летел — вот так руку выставил, и все. Если бы пропустил, была бы моя ошибка.
— Ваш гендиректор сказал, что играли за легенд. Какое вообще впечатление от их игры?
— Расстроился.
— Как оценишь игру брата?
— Думаю, что первый матч он провел лучше.
— В чем «Спартак» стал сильнее?
— Виден конкретный рисунок игры. В принципе соперник был очень сильно заряжен. Было видно, что ребята хотят взять реванш за прошлый сезон.
— Вы серьезно думаете, что они могут вас обыграть? «Зенит» выглядит непобедимым.
— Что значит обыграть? Мы теряем очки с соперниками легче «Спартака», с командами из низа или середины турнирной таблицы. Если «Спартак» не будет терять очки, а мы будем, то естественно, он может стать конкурентом.
— Просто «Зенит» оставляет впечатление команды, которая в любой момент может прибавить.
— Вы же помните прошлый сезон, когда мы проигрывали «Арсеналу», «Сочи». Мы уже потеряли очки.
— Вы теряете очки на выезде. Или просто недонастрой?
— Я бы не сказал, что недонастрой. Естественно, что эмоции от игры со «Спартаком» и ЦСКА немного другие. Но мы же профессионалы. Мы не имеем права недонастраиваться.
После победы над «Спартаком» «Зенит» стал единоличным лидером чемпионата России с 20 очками в 8 матчах. В следующем туре команде предстоит сыграть дома против «Оренбурга». Матч пройдет 11 сентября и начнется в 17.30 (мск).
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|8
|6
|2
|0
|19-3
|20
|
2
|ЦСКА
|8
|5
|2
|1
|17-7
|17
|
3
|Краснодар
|8
|5
|2
|1
|17-9
|17
|
4
|Динамо
|8
|4
|4
|0
|15-7
|16
|
5
|Спартак
|8
|5
|1
|2
|19-7
|16
|
6
|Ростов
|8
|4
|4
|0
|13-9
|16
|
7
|Сочи
|8
|4
|1
|3
|14-14
|13
|
8
|Ахмат
|8
|3
|2
|3
|12-12
|11
|
9
|Локомотив
|8
|2
|3
|3
|13-15
|9
|
10
|Н. Новгород
|8
|2
|3
|3
|13-15
|9
|
11
|Кр. Советов
|8
|2
|3
|3
|9-12
|9
|
12
|Оренбург
|8
|3
|0
|5
|12-18
|9
|
13
|Химки
|8
|2
|1
|5
|10-16
|7
|
14
|Факел
|8
|0
|4
|4
|10-19
|4
|
15
|Торпедо
|8
|0
|1
|7
|4-19
|1
|
16
|Урал
|8
|0
|1
|7
|2-17
|1
|3.09
|13:00
|
Оренбург – Химки
|3 : 1
|3.09
|15:00
|
Н. Новгород – Факел
|3 : 1
|3.09
|18:30
|
Краснодар – Сочи
|2 : 1
|3.09
|20:30
|
Динамо – Урал
|2 : 1
|4.09
|15:00
|
Кр. Советов – ЦСКА
|0 : 1
|4.09
|17:30
|
Локомотив – Ахмат
|1 : 2
|4.09
|20:00
|
Спартак – Зенит
|1 : 2
|5.09
|20:00
|
Торпедо – Ростов
|0 : 1
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|
|
Кристиан Нобоа
Сочи
|6
|П
|
|
Хесус Мануэль Медина
ЦСКА
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|4
|
|
Михайло Баньяц
Краснодар
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|7
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|2
|1
|1
|
|
Марк Мампасси
Локомотив
|3
|1
|1