Селихов: «Как самочувствие? Уже лучше»

Голкипер «Спартака» Александр Селихов оценил свою нынешнюю форму.

«Как самочувствие? Уже лучше», — сказал голкипер.

Селихов попал в заявку на матч 8-го тура РПЛ против «Зенита» (1:2), но остался на скамейке запасных.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков в 8 матчах. «Спартак» идет пятым с 16 очками в 8 играх.

В следующем туре подопечные Гильермо Абаскаля 11 сентября в гостях сыграют с «Ростовом».