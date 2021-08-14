Нападающий «Спартака» Александр Соболев отреагировал на новость о том, что в чемпионате России могут отменить лимит на легионеров.

«Не мне принимать решение по лимиту на легионеров. Если его отменят, нормально это восприму. Разговоры, что футболисты зажрались из-за него? Еще пять матчей назад этого не было, а сейчас команда проигрывает, пошла критика. Это нормальная ситуация, — заявил Соболев.

С прошлого сезона в РПЛ действует лимит «8+17», то есть не больше восьми иностранцев в заявке на сезон.