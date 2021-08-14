Александр Мостовой считает, что «Урал» не уступил «Спартаку» по игре

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал победу красно-белых над «Уралом» (1:0) в матче 4-го тура Тинькофф РПЛ.

«Ожидал, что сегодня у «Спартака» будет победа, — сказал Мостовой корреспонденту «СЭ» Данилу Фролкину. — Трудная, тяжелая, но победа. Сейчас все будут хвалить «Спартак», всем будет без разницы, как они сыграли, все будут радоваться этим трем очкам. «Урал» по этой игре не уступал ни на секунду «Спартаку». Забей гости в конце игры, и матч бы закончился ничьей, но поздравляю всех красно-белых с победой».

Для «Спартака» это вторая победа в четырех стартовых играх чемпионата России, команда поднялась на седьмое место в таблице. В следующем матче «Спартак» в гостях сыграет с «Арсеналом».