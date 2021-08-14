Александр Мостовой считает, что «Урал» не уступил «Спартаку» по игре
Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал победу красно-белых над «Уралом» (1:0) в матче 4-го тура Тинькофф РПЛ.
«Ожидал, что сегодня у «Спартака» будет победа, — сказал Мостовой корреспонденту «СЭ» Данилу Фролкину. — Трудная, тяжелая, но победа. Сейчас все будут хвалить «Спартак», всем будет без разницы, как они сыграли, все будут радоваться этим трем очкам. «Урал» по этой игре не уступал ни на секунду «Спартаку». Забей гости в конце игры, и матч бы закончился ничьей, но поздравляю всех красно-белых с победой».
Для «Спартака» это вторая победа в четырех стартовых играх чемпионата России, команда поднялась на седьмое место в таблице. В следующем матче «Спартак» в гостях сыграет с «Арсеналом».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю