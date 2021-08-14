Зобнин: «Я люблю болельщиков «Спартака» больше всего»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин после победы в матче 4-го тура Тинькофф чемпионата России против «Урала» (1:0) извинился перед болельщиками.

«Я люблю наших болельщиков больше всего. Извиняюсь, если меня не правильно поняли. Больше мне им нечего сказать», — сказал Зобнин корреспонденту «СЭ» Севастиану Терлецкому.

Во время игры с «Уралом» болельщики «Спартака» вывесили оскорбительные баннеры в адрес футболистов, в частности, Зобнина.

Также с фанатской трибуны доносились оскорбительные выкрики в адрес команды и руководства клуба.

Подобные жесткие скандирования звучали на предыдущем домашнем матче — в 3-м туре с «Нижним Новгородом» (1:2). Причем фанатам не понравилось, что после игры Роман Зобнин, Айртон и Николай Рассказов не стали подходить к трибуне, а Александр Соболев и Эсекиэль Понсе быстро от нее ушли.