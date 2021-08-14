Зобнин: «Я люблю болельщиков «Спартака» больше всего»
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин после победы в матче 4-го тура Тинькофф чемпионата России против «Урала» (1:0) извинился перед болельщиками.
«Я люблю наших болельщиков больше всего. Извиняюсь, если меня не правильно поняли. Больше мне им нечего сказать», — сказал Зобнин корреспонденту «СЭ» Севастиану Терлецкому.
Во время игры с «Уралом» болельщики «Спартака» вывесили оскорбительные баннеры в адрес футболистов, в частности, Зобнина.
Также с фанатской трибуны доносились оскорбительные выкрики в адрес команды и руководства клуба.
Подобные жесткие скандирования звучали на предыдущем домашнем матче — в 3-м туре с «Нижним Новгородом» (1:2). Причем фанатам не понравилось, что после игры Роман Зобнин, Айртон и Николай Рассказов не стали подходить к трибуне, а Александр Соболев и Эсекиэль Понсе быстро от нее ушли.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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