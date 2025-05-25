Соболев и игроки «Зенита» посетили фанатскую трибуну во время матча легенд к 100-летию клуба

Футболисты «Зенита» пришли на фанатскую трибуну во время матча легенд к столетию клуба.

Среди футболистов, посетивших «вираж», был замечен и форвард «Зенита» Александр Соболев, который летом 2024 года перешел в команду из «Спартака».

В сезоне-2024/25 28-летний нападающий провел 31 матч за «Зенит» во всех турнирах, забил семь мячей и сделал три результативные передачи.