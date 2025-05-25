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Команда Аршавина и Кержакова победила команду Радимова и Данни в матче легенд к 100-летию «Зенита»

Матч легенд «Зенита» к 100-летию клуба.
Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»

Команда Андрея Аршавина и Александра Кержакова обыграла команду Владислава Радимова и Дании в матче легенд к 100-летию «Зенита». Формат встречи — два тайма по 35 минут.

Андрей Аршавин, Саболч Хусти, Константин Зырянов и&nbsp;Александр Кержаков.«Зенит» с размахом отметил столетие: Аршавин и Кержаков ассистировали друг другу, а Соболев пришел на «вираж»

Матч легенд «Зенита» к 100-летию клуба

«Зенит» Санкт-Петербург — «Зенит» Ленинград — 3:1 (3:0)

Голы: А. Кержаков, 5 (1:0). Аршавин, 24 (2:0). Анюков, 30 (3:0). Погребняк, 66 — с пенальти (3:1).

«Зенит» Санкт-Петербург: Вячеслав Малафеев, Александр Анюков, Томаш Губочан, Деян Ловрен, Игорь Смольников, Игорь Денисов, Константин Зырянов, Саболч Хусти, Алехандро Домингес, Андрей Аршавин, Александр Кержаков.

Запасные: Михаил Кержаков, Даниэл Кирицэ, Александар Лукович, Александр Горшков, Кристиан Нобоа, Виктор Файзулин, Борис Чухлов, Лука Джорджевич.

Тренерский штаб: Сергей Семак, Анатолий Давыдов, Михаил Бирюков, Борис Рапопорт.

«Зенит» Ленинград: Роман Березовский, Доменико Кришито, Милан Вьештица, Николас Ломбертс, Юрий Жирков, Бруно Алвеш, Владислав Радимов, Данни, Владимир Быстров, Радек Ширл, Павел Погребняк.

Запасные: Юрий Лодыгин, Фернандо Мейера, Анатолий Тимощук, Магомед Оздоев, Владимир Клементьев, Александр Спивак, Владимир Кулик, Дмитрий Радченко.

Тренерский штаб: Анатолий Бышовец, Вячеслав Мельников, Николай Воробьев.

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ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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