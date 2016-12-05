Соболев дебютирует за основной состав "Томи" в матче с "Уфой"

Стал известен стартовый состав "Томи" на матч 17-го тура чемпионата против "Уфы". 19-летний воспитанник томской команды Александр Соболев выйдет на поле в стартовом составе. Этот матч станет для нападающего дебютным в премьер-лиге. Встреча начнется в 13.00 по московскому времени.

Полностью стартовый состав "Томи" выглядит следующим образом: Коченков, Яблонски, Комбаров, Жиров, Бордачев, Дроппа, Ковальчук, Дудиев, Попов, Бикфалви, Соболев.

Запасные: Солосин, Голышев, Митерев, Кудряшов, Баляйкин, Погребняк.

Трансляция матча "Уфа" - "Томь"