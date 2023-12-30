Смородская назвала главное разочарование 2023 года

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская считает главным разочарованим года неучастие российских клубов в еврокубках.

«Мне кажется, разочаровывающим событием является отсутствие российских команд в еврокубках. Не хватает нам этих соревнований. Надеюсь, скоро все наладится и изменится», — приводит Legalbet Смородскую.

В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские сборные и клубы от международных соревнований под своей эгидой.