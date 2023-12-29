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29 декабря, 23:50

Агент Роналдо из «Левски» прокомментировал ход переговоров с «Ростовом»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Агент Хулио Сезар Гранха, представляющий интересы полузащитника «Левски» Роналдо, заявил, что футболист доволен предстоящим переходом в «Ростов».

29 декабря «РБ Спорт» сообщил, что «Ростов» согласовал трансфер 23-летнего бразильца с болгарским клубом. Позже агент футболиста подтвердил предстоящий переход.

«Мы целый месяц вели переговоры и пришли к соглашению. Я как агент немного опасаюсь и до сих пор боюсь, пока мы с партнером не приехали в Ростов и не дали добро.

Что сам игрок думает о переходе? Он очень доволен тем, что на него так рассчитывают», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Роналдо выступает за «Левски» с лета 2022 года. В текущем сезоне он провел за болгарский клуб 25 матчей во всех турнирах, забил семь мячей и отдал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 1,4 миллиона евро.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
ФК Левски
ФК Ростов
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