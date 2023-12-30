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Деменко: «Медина — разочарование года»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» и «Краснодара» Максим Деменко подвел итоги уходящего года в РПЛ.

«Кого бы я назвал открытием в этом году? Если говорить о клубе, то это «Краснодар», ведь команда идет на первом месте и может стать чемпионом. А если говорить о футболистах, то я бы выделил Файзуллаева. Парень за короткое время стал одним из ведущих футболистов ЦСКА, у него явно большой потенциал. Мне он очень понравился, это молодой и интересный футболист, который быстро вписался в команду и сумел проявить себя.

Разочарования? Наверное, это Медина. Он не смог стать ведущим игроком в «Спартаке», хотя на него явно возлагали большие надежды, ведь Хесус переходил из ЦСКА, а такие трансферы редко бывают. Сложно сказать, что помешало ему проявить себя в новом клубе.

Чего бы я пожелал болельщикам в наступающем году? Всем любителям футбола я желаю крепкого здоровья и счастья! Всем мира и добра!» - цитирует «РБ Спорт» Деменко.

После 18 туров «Краснодар» с 38 очками лидирует в турнирной таблице. На втором месте идет «Зенит», у которого 36 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/maksim-demenko-fajzullaev-stal-otkry-tiem-e-togo-goda-v-rpl-a-medina-razocharovaniem/
Максим Деменко
Хесус Медина
Футбол
ФК Краснодар
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
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Ростов – Кр. Советов
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Краснодар – Рубин
 - : -
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Динамо – Локомотив
 - : -
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Балтика – Сочи
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Пари НН – Факел
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