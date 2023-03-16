Смородская: «В России худшее судейство в Европе»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская раскритиковала работу российских судей.

«Боже мой, сколько ошибок совершают судьи — я не знаю, что творится, и как с этим справляться. Я уже не говорю про их профнепригодность, арбитры делают ошибки сознательно! Косячат раз за разом. Надо срочно что-то делать с этим — РФС нужно сильно задуматься. В России, конечно, худшее судейство в Европе», — приводит «РБ Спорт» слова Смородской.

В среду, 15 марта, судья Евгений Кукуляк не назначил пенальти в матче 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России «Динамо» — «Зенит» (1:1, пенальти — 5:4), что стало причиной скандала.