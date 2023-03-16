Аргентинский нападающий «Крыльев» Гарре хочет играть за сборную России

Представитель нападающего «Крыльев Советов» Бенхамина Гарре Эмилио Чемпион рассказал, что аргентинец хочет выступать за сборную России.

«Гарре будет получать российское гражданство. Он очень доволен местом, городом и особенно клубом. Кроме того, Бенхамин определенно хотел бы выступать за сборную России. Он будет рад получить такую возможность», — цитирует Sport24 Чемпиона.

22-летний аргентинец перешел в конце января перешел в самарский клуб. За 5 матчей он сделал 1 голевую передачу.