Смородская — о возможном продлении Рассказова: «Смешно! Не вижу в нем перспективы»
Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» отреагировала на информацию о возможном продлении контракта с защитником «Спартака» Николаем Рассказовым.
«Это все странно. Смешно даже. Я не вижу в нем перспективы, особенно для «Спартака», — сказала Смородская «СЭ».
Ранее «СЭ» сообщил, что московский «Спартак» предложил продление контракта защитнику команды Николаю Рассказову. Действующее соглашение 23-летнего футболиста с клубом истекает летом 2022 года.
В нынешнем сезоне Рассказов принял участие в 15 матчах «Спартака» во всех турнирах, получив в них 4 желтые карточки.
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