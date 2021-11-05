Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» отреагировала на информацию о возможном продлении контракта с защитником «Спартака» Николаем Рассказовым.

«Это все странно. Смешно даже. Я не вижу в нем перспективы, особенно для «Спартака», — сказала Смородская «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщил, что московский «Спартак» предложил продление контракта защитнику команды Николаю Рассказову. Действующее соглашение 23-летнего футболиста с клубом истекает летом 2022 года.

В нынешнем сезоне Рассказов принял участие в 15 матчах «Спартака» во всех турнирах, получив в них 4 желтые карточки.