ЦСКА обыграл «Крылья Советов» в матче молодежной лиги и вышел на первое место в своей группе
ЦСКА обыграл «Крылья Советов» в матче 15-го тура молодежной лиги — 4:1.
В составе армейцев дублем отличился Михаил Гайнов, по одному голу забили Алексей Сухарев и Степан Евсютин. Единственный мяч самарцев на счету Даниила Романова.
Отметим, что «Крылья Советов» закончили встречу в меньшинстве — на 87-й минуте красную карточку получил Сергей Макаров.
Благодаря победе ЦСКА опередил «Крылья Советов» и возглавил турнирную таблицу группы А молодежной лиги. Теперь на счету красно-синих 31 очко, у самарцев — 30.
М-Лига
15-й тур
«ЦСКА — мол.» (Москва) — «Крылья Советов — мол.» (Самара) — 4:1 (2:0)
Голы: Гайнов, 10 (1:0). Сухарев, 30 (2:0). Евсютин, 47 (3:0). Романов, 58 (3:1). Гайнов, 80 (4:1).
Удаление: Макаров (Крылья Советов — мол.), 87.
Судья: Скорочкин (Владивосток).
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