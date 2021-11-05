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ЦСКА обыграл «Крылья Советов» в матче молодежной лиги и вышел на первое место в своей группе

14:34

ЦСКА обыграл «Крылья Советов» в матче 15-го тура молодежной лиги — 4:1.

В составе армейцев дублем отличился Михаил Гайнов, по одному голу забили Алексей Сухарев и Степан Евсютин. Единственный мяч самарцев на счету Даниила Романова.

Отметим, что «Крылья Советов» закончили встречу в меньшинстве — на 87-й минуте красную карточку получил Сергей Макаров.

Благодаря победе ЦСКА опередил «Крылья Советов» и возглавил турнирную таблицу группы А молодежной лиги. Теперь на счету красно-синих 31 очко, у самарцев — 30.

М-Лига

15-й тур

«ЦСКА — мол.» (Москва) — «Крылья Советов — мол.» (Самара) — 4:1 (2:0)

Голы: Гайнов, 10 (1:0). Сухарев, 30 (2:0). Евсютин, 47 (3:0). Романов, 58 (3:1). Гайнов, 80 (4:1).

Удаление: Макаров (Крылья Советов — мол.), 87.

Судья: Скорочкин (Владивосток).

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити

Обе забьют - да

27%

1.61

П2

23%

1.71

ИТБ1 (1.0)

16%

1.83
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Краснодар

П1

22%

2.70

X2

19%

1.50

ТБ 2.0

18%

1.43
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Локомотив

Ф1 (0)

24%

1.67

Обе забьют - да

20%

1.80

X2

15%

1.66

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Иван Торопцев все материалы автора

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