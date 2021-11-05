Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал «СЭ» возможное продление контракта с защитником Николаем Рассказовым.

«На Рассказова спустили всех собак, сделали крайним в пропущенных мячах. Если бы Рассказов играл вчера, когда все спартаковцы вдесятером стояли и оборонялись, таких бы ошибок не было. Как игрок он неплохой. Но, на мой взгляд, сомнительно, что он будет играть в «Спартаке». Думаю, его продлевают, чтобы потом продать. Зачем Николаю это, я не знаю. С тем антуражем, который есть сейчас, ему стоит уйти и реанимировать свое имя. В «Арсенале» он выглядел неплохо. На его месте я бы менял клуб, а не оставался заложником «Спартака». Но он сам вправе решать. Но в этой ситуации Рассказова может постичь участь многих игроков «Спартака», — сказал Червиченко в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Ранее «СЭ» сообщил, что московский «Спартак» предложил продление контракта защитнику команды Николаю Рассказову. Действующее соглашение 23-летнего футболиста с клубом истекает летом 2022 года.

В нынешнем сезоне Рассказов принял участие в 15 матчах «Спартака» во всех турнирах, получив в них 4 желтые карточки.