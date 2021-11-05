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Червиченко — о возможном продлении Рассказова: «Ему стоит уходить в другой клуб»

12:55
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал «СЭ» возможное продление контракта с защитником Николаем Рассказовым.

Николай Рассказов. «Спартак» ведет переговоры о продлении контракта с Рассказовым

«На Рассказова спустили всех собак, сделали крайним в пропущенных мячах. Если бы Рассказов играл вчера, когда все спартаковцы вдесятером стояли и оборонялись, таких бы ошибок не было. Как игрок он неплохой. Но, на мой взгляд, сомнительно, что он будет играть в «Спартаке». Думаю, его продлевают, чтобы потом продать. Зачем Николаю это, я не знаю. С тем антуражем, который есть сейчас, ему стоит уйти и реанимировать свое имя. В «Арсенале» он выглядел неплохо. На его месте я бы менял клуб, а не оставался заложником «Спартака». Но он сам вправе решать. Но в этой ситуации Рассказова может постичь участь многих игроков «Спартака», — сказал Червиченко в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Ранее «СЭ» сообщил, что московский «Спартак» предложил продление контракта защитнику команды Николаю Рассказову. Действующее соглашение 23-летнего футболиста с клубом истекает летом 2022 года.

В нынешнем сезоне Рассказов принял участие в 15 матчах «Спартака» во всех турнирах, получив в них 4 желтые карточки.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити

Обе забьют - да

27%

1.61

П2

23%

1.71

ИТБ1 (1.0)

16%

1.83
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Краснодар

П1

22%

2.70

X2

19%

1.50

ТБ 2.0

18%

1.43
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Локомотив

Ф1 (0)

24%

1.67

Обе забьют - да

20%

1.80

X2

15%

1.66

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