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Мамаев — о бывшей жене Алане: «Иногда такое ощущение, что я столкнулся с дьяволом»

12:32
Павел и Алана Мамаевы. Фото Instagram
Павел и Алана Мамаевы. Фото Instagram
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Полузащитник «Ростова» прокомментировал развод с женой Аланой и рассказал, что думает об экс-супруге.

 
Павел и&nbsp;Алана Мамаевы.«Болельщики тебя за твой язык яйцами закидают». Мамаев судится с бывшей женой, хочет забрать дочь и требует алименты с супруги

«Развелись мы в апреле, и я могу сказать откровенно: ни разу за весь этот период не пожалел об этом решении. Я не хотел ее слышать, у меня в тот момент появилось настолько... отвращение. Иногда такое ощущение, что я столкнулся с дьяволом.

Я не хочу делить с ней ничего, пусть она заберет абсолютно все. Я хочу играть в футбол, я хочу жить в своей новой семье, я хочу просто заниматься любимым делом. Больше мне не надо ничего», — сказал Мамаев Нобелю Арустамяну в передаче «Матч ТВ». Полная версия интервью выйдет 24 августа.

Ранее Алана рассказала о том, что бывший муж уже вступил в новые отношения. Возлюбленной футболиста стала блогер Надежда Санько, которая раньше была ее подругой. Сейчас идет судебный процесс между Мамаевыми.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CS5_nUog4EH/

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Виктория Кравченко все материалы автора

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