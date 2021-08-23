Полузащитник «Ростова» прокомментировал развод с женой Аланой и рассказал, что думает об экс-супруге.

«Развелись мы в апреле, и я могу сказать откровенно: ни разу за весь этот период не пожалел об этом решении. Я не хотел ее слышать, у меня в тот момент появилось настолько... отвращение. Иногда такое ощущение, что я столкнулся с дьяволом.

Я не хочу делить с ней ничего, пусть она заберет абсолютно все. Я хочу играть в футбол, я хочу жить в своей новой семье, я хочу просто заниматься любимым делом. Больше мне не надо ничего», — сказал Мамаев Нобелю Арустамяну в передаче «Матч ТВ». Полная версия интервью выйдет 24 августа.

Ранее Алана рассказала о том, что бывший муж уже вступил в новые отношения. Возлюбленной футболиста стала блогер Надежда Санько, которая раньше была ее подругой. Сейчас идет судебный процесс между Мамаевыми.