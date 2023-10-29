Смолов о лидерстве «Краснодара» в РПЛ: «Меня это не удивляет. Но еще рано подводить итоги»

Нападающий «Динамо» Федор Смолов высказался о лидерстве «Краснодара» в турнирной таблице РПЛ.

«Краснодар» на первом месте не удивляет. Это хорошая команда. Краснодарцы стали играть более прагматично, с точки зрения результата. Если ведут, но не складывается какая-то феерия, они стараются удерживать счет. Они там, где есть, но еще рано подводить итоги», – сказал Смолов.

«Краснодар» с 28 очками лидирует в РПЛ. В 13-м туре команда Владимира Ивича на выезде встречается с ЦСКА.