Смолов видит позитив в предложении УЕФА допустить юношеские сборные России до международных турниров

Нападающий «Динамо» Федор Смолов отреагировал на предложение исполкома УЕФА о допуске юношеских сборных России до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

«Я вижу большой позитив. Это говорит, что УЕФА и ФИФА настроены, чтобы вернуть нас на международную арену», — сказал Смолов.

26 сентября УЕФА допустил к соревнованиям под своей эгидой национальные команды России, в которых выступают игроки не старше 17 лет. Российские сборные должны были проводить свои матчи на нейтральной территории без использования флага и гимна.

После такого решения Украина, Англия, Польша, Латвия, Швеция, Дания, Норвегия и Литва отказались играть в соревнованиях с участием россиян. 10 октября УЕФА отменил свое решение о допуске.