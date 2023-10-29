Смолов рассказал, о чем общался с президентом «Урала» Ивановым после матча

Нападающий «Динамо» Федор Смолов рассказал, что обсуждал с президентом «Урала» Григорием Ивановым после победы бело-голубых над командой из Екатеринбурга (2:1) в матче 13-го тура РПЛ.

Смолов выступал за «Урал» в сезоне-2014/15.

— В конце матча вы тепло общались с Ивановым. Что вспоминали?

— Обсуждали больше какие-то бытовые моменты. Как вообще дела, как жизнь.

— Настроение после поражения у него не сильно испортилось?

— Думаю, что не сильно. Играли на выезде с нами. Они, наверно, больше расстроились, когда не победили дома в «Сочи».

«Динамо» прервало 5-матчевую серию без побед в РПЛ. Бело-голубые с 21 очком поднялись на 4-е место в чемпионате России.

«Урал», набрав 16 очков, идет десятым в турнирной таблице.