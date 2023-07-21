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Смолов: «У «Динамо» всегда задача повторить успех позапрошлого сезона и попасть в тройку лучших»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Нападающий «Динамо» Федор Смолов рассказал о целях команды на сезон-2023/24.

В первом туре чемпионата России бело-голубые уступили «Краснодару» (1:3).

— Какие задачи на сезон?

— У «Динамо» всегда задача — повторить успех позапрошлого сезона и попасть в тройку. Должны ориентироваться на борьбу за первые пять мест.

— Сегодня были недопонимания с Левниковым. Ждали фола, смотрели на него?

— Это нормальное общение. Всегда с судьями уважительно разговариваешь и спрашиваешь, был фол или нет. А я вообще уточнял, есть ли у них офсайдные линии.

Во втором туре РПЛ-2023/24 «Динамо» сыграет на выезде против «Крыльев Советов». Матч состоится 29 июля и начнется в 15.00 по московскому времени.

Федор Смолов
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 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
3
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
10
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
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