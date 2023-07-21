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Фомин заявил, что Бальбуэна не побеждал в голосовании при выборе капитана «Динамо»

Константин Белов
Корреспондент
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Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин высказался о выборе капитана «Динамо».

— Капитаном стал человек, который выиграл в голосовании?

— Кто подсчитывал голоса — я не знаю. Раз тренер выбрал Бальбуэну, значит, у него было право. Столько там было подсчетов, я не буду говорить.

— Как стало известно, что капитан будет другой и будет голосование?

— Тренер сказал, что будет голосование. И после него он сказал, кто получил больше всего голосов, кто ищет дальше. Но решение в итоге было выбрать Бальбуэна.

— То есть Бальбуэна победил в голосовании?

— Нет.

— А кто тогда победил в голосовании?

— Какая разница? Решение принято тренером. Мы его приняли и уважаем. Мы двигаемся с капитаном и с тренером вперед.

— Вы расстроились тем, что победил один, а выбрали другого?

— Нет, вообще не этим. Я был разочарован, что меня убрали с капитанства, — сказал Фомин.

21 июля стало известно, что Бальбуэна снова стал капитаном бело-голубых. В прошлом году 31-летний парагваец приостановил контракт с «Динамо» и на протяжении сезона выступал за «Коринтианс». В это время капитаном команды был Фомин.

Даниил Фомин
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Фабиан Бальбуэна
1
1
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Вендел намекнул на то, что вернулся в расположение «Зенита»
Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
2
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
3
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
10
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
13
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
14
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
15
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
16
 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
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21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 1 : 3
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 - : -
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 - : -
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
23.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
23.07 20:00
Ростов – Факел
 - : -
23.07 20:00
Сочи – Балтика
 - : -
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Жуан Батчи

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Джон Кордоба

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Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

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П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 1
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

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 1
И К Ж
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

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Роберто Фернандес

Роберто Фернандес

Динамо

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