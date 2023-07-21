Фомин заявил, что Бальбуэна не побеждал в голосовании при выборе капитана «Динамо»
Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин высказался о выборе капитана «Динамо».
— Капитаном стал человек, который выиграл в голосовании?
— Кто подсчитывал голоса — я не знаю. Раз тренер выбрал Бальбуэну, значит, у него было право. Столько там было подсчетов, я не буду говорить.
— Как стало известно, что капитан будет другой и будет голосование?
— Тренер сказал, что будет голосование. И после него он сказал, кто получил больше всего голосов, кто ищет дальше. Но решение в итоге было выбрать Бальбуэна.
— То есть Бальбуэна победил в голосовании?
— Нет.
— А кто тогда победил в голосовании?
— Какая разница? Решение принято тренером. Мы его приняли и уважаем. Мы двигаемся с капитаном и с тренером вперед.
— Вы расстроились тем, что победил один, а выбрали другого?
— Нет, вообще не этим. Я был разочарован, что меня убрали с капитанства, — сказал Фомин.
21 июля стало известно, что Бальбуэна снова стал капитаном бело-голубых. В прошлом году 31-летний парагваец приостановил контракт с «Динамо» и на протяжении сезона выступал за «Коринтианс». В это время капитаном команды был Фомин.
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|Краснодар
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|Зенит
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3
|ЦСКА
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4
|Спартак
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5
|Ростов
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6
|Ахмат
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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9
|Сочи
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10
|Урал
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|0-0
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11
|Кр. Советов
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12
|Пари НН
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13
|Факел
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|0-0
|0
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14
|Рубин
|0
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|0
|0-0
|0
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15
|Балтика
|0
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|0
|0-0
|0
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16
|Динамо
|1
|0
|0
|1
|1-3
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|1 : 3
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
|- : -
|Г
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Жуан Батчи
Краснодар
|1
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Джон Кордоба
Краснодар
|1
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Федор Смолов
Динамо
|1
|П
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Эдуард Сперцян
Краснодар
|1
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Константин Тюкавин
Динамо
|1
|И
|К
|Ж
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Джон Кордоба
Краснодар
|1
|0
|1
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Роберто Фернандес
Динамо
|1
|0
|1