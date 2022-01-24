Смолов: «Всем говорил, что Тюкавина и Захаряна ждет большое будущее»

Нападающий «Динамо» Федор Смолов рассказал, как проходит его адаптация в московской команде.

— Вы уже больше недели провели с командой. Почувствовали, что снова оказались дома?

— С одной стороны, много новых ребят. Но осталось и много людей, с которыми я раньше работал. Так что, конечно, есть ощущение, что вернулся домой, — цитирует Смолова сайт «Динамо».

— В последние годы в «Динамо» заиграло много своих воспитанников. Как оцените уровень молодежи?

— В первую очередь отмечу Костю Тюкавина и Арсена Захаряна, которых я видел в сборной, и мне было очень интересно на них посмотреть. Я всем говорил, что это два суперталантливых парня, у которых большое будущее. Сейчас нахожусь рядом с ними и стараюсь им во всем помогать. В принципе сейчас их поколение по-другому относится к футболу. У них другие интересы. Это, в частности, связано с появлением большого количества соцсетей, на которых они растут.

— Константин Тюкавин в интервью говорил, что не прочь будет с вами сыграть в Counter-Strike. Вы еще им увлекаетесь?

— Он мне только что прислал скриншот и похвалился своей статистикой. Наконец-то убил больше 10 противников. Будем его поднатаскивать в Counter-Strike.