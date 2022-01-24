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Сегодня, 18:52

«Химки» уступили чешскому клубу в товарищеском матче

Иван Шитик
Корреспондент

«Химки» уступили команде «Ческе-Будеевице» в товарищеском матче. Подмосковная команда проиграла со счетом 2:4.

В составе российской команды голами отметились нападающий Максим Жумабеков и полузащитник Денис Глушаков.

Товарищеские матчи. Клубы

«Химки» — «Ческе-Будеевице» — 2:4 (1:2)

Голы: Жумабеков, 3 (1:0). ван Бюрен, 11 (1:1). Шкода, 44 (1:2). Гавел, 51 (1:3). Глушаков, 60 (2:3). Михалик, 77 (2:4).

«Химки»: Тусеев, Набиуллин, Филин, Волков, Большаков, Глушаков, Трошечкин, Главчич, Лоуренс, Массуренко, Жумабеков.

24 января. Белек. Стадион «Gloria Golf Resort Pitch A».

ФК Химки
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 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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Спартак – ЦСКА
 - : -
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

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Матео Кассьерра

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Зенит

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