Министр спорта Олег Матыцин прокомментировал введение закона о Fan ID

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин прокомментировал введение закона о паспорте болельщика (Fan ID).

«Минспорта России в тесном взаимодействии с заинтересованными органами власти, РФС и РПЛ в рамках дорожной карты проводит разработку нормативно-правовой базы, необходимой для реализации положений утвержденного президентом России федерального закона, — цитирует Матыцина пресс-служба Минспорта РФ. — В связи с этим министерство готово к диалогу для учета мнения всех заинтересованных сторон.

Мы продолжим делать все необходимое, чтобы эффективно проводить разъяснительную работу с объединениями болельщиков и правильно информировать их о предстоящих изменениях. Напомним, основная цель принятого закона о введении СИБ — обеспечить безопасность на российских стадионах, повысить привлекательность спортивных мероприятий, в том числе для семейного посещения".

Ранее фанаты «Спартака» заявили, что из-за закона о Fan ID они бойкотируют матчи команды. Бойкот будет длиться до полной отмены закона.