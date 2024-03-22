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22 марта, 19:44

Baza: «Спартак» перестал платить зарплату Промесу

Алина Савинова
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Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Спартак» с начала марта перестал платить зарплату нападающему Квинси Промесу, сообщает Telegram-канал Baza.

При этом отмечается, что московский клуб решил пока не разрывать контракт с футболистом, несмотря на его задержание. Соглашение игрока с красно-белыми истекает через три месяца.

По информации источника, «Спартак» сможет сэкономить около 1 миллиона евро за счет прекращения выплат игроку.

13 марта стало известно, что 32-летнего Промеса арестовали в Дубае (ОАЭ). Прокуратура Нидерландов рассчитывает на экстрадицию нападающего в ближайшее время.

В 2024 году суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. В 2023 году форвард также был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата.

Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
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Сочи – ЦСКА
 - : -
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Балтика – Пари НН
 - : -
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 - : -
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Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
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Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

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И К Ж
Виктор Александров

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Пари Нижний Новгород

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Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
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