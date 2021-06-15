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Игроки «Урала» обследуются перед началом предсезонного сбора

09:33
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Игроки «Урала» проходят полное медицинское обследование перед тем, как отправятся на первый тренировочный сбор, сообщает пресс-служба клуба.

«Второй день УМО», — говорится в сообщении.

16 июня игроки отправятся на клубную базу «Бажовия», где начнут подготовку в сезону-2021/22.

По итогам сезона-2020/21 «Урал» занял 12-е место в Тинькофф РПЛ, набрав 34 очка в 30 матчах.

10 июня стало известно, что «Урал» не стал продлевать контракт с нападающим Павлом Погребняком.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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