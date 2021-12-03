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Сергей Семак: «Очень плохо начали игру по многим аспектам»

21:32
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил игру команды в матче 17-го Тинькофф РПЛ против «Ростова» (2:2).

«Очень плохо начали игру по многим аспектам — в первые минут 20 по остроте, агрессивности, скорости. В обороне грубые ошибки допустили — и при первом, и при втором мяче. Мы создали достаточно для победы, но, к сожалению, в концовке не хватило более явных моментов, хотя мы имели большое преимущество территориальное. Очень жаль, что не смогли победить. Игра разбилась. Думаю, такие матчи нужно проводить более интенсивно. А тут с самого начала по 40 минут был ввод мяча в игру. Соперник пытался сбивать темп, но, думаю, надо ускорять темп игры, чтобы было интереснее. И времени было добавлено мало, на мой взгляд», — заявил Семак.

После 17 матчей «Зенит» набрал 37 очков и лидирует в турнирной таблице.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 17-й тур
03 дек, 19:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
2:2
Ростов
Голы
Полоз, 11 (0:1), Комличенко, 25 (0:2), Клаудиньо, 31 (1:2), Клаудиньо, 69 (2:2)
Зенит
Кержаков Чистяков (Ловрен, 37 ) Дуглас Сантос Караваев Ракицкий Вендел Клаудиньо Кузяев (Мостовой, 79 ) Ерохин (Барриос, 46 ) Малком (Азмун, 46 ) Дзюба (Сутормин, 84 )
Ростов
Песьяков Терентьев (Лангович, 70) Калинин Баштуш Осипенко Мелехин (Сухомлинов, 83) Альмквист Глебов Байрамян Полоз (Фольмер, 79) Комличенко (Соу, 70)
Предупреждения
Чистяков 9, Ракицкий 27, Ерохин 42, Клаудиньо 78, Сутормин 86  -  Глебов 29, Комличенко 54, Терентьев 60, Калинин 61, Мелехин 80
Судьи
Матюнин (Москва) Мосякин (Москва) Воронцов (Ярославль)
ВАР
Турбин (Дмитров) Курочкина Богданов (Верея)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Stavka.tv
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Ахмат

П1

22%

2.02

Ф1 (0)

20%

1.45

X2

15%

1.85
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Краснодар

Обе забьют - да

25%

1.68

1X

23%

1.52

ИТБ2 (1.0)

18%

1.54
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 2
Ростов 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 3.0

18%

1.74

Ф1 (-1.5)

16%

1.78

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Гоша Чернов все материалы автора

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