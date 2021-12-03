Сергей Семак: «Очень плохо начали игру по многим аспектам»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил игру команды в матче 17-го Тинькофф РПЛ против «Ростова» (2:2).
«Очень плохо начали игру по многим аспектам — в первые минут 20 по остроте, агрессивности, скорости. В обороне грубые ошибки допустили — и при первом, и при втором мяче. Мы создали достаточно для победы, но, к сожалению, в концовке не хватило более явных моментов, хотя мы имели большое преимущество территориальное. Очень жаль, что не смогли победить. Игра разбилась. Думаю, такие матчи нужно проводить более интенсивно. А тут с самого начала по 40 минут был ввод мяча в игру. Соперник пытался сбивать темп, но, думаю, надо ускорять темп игры, чтобы было интереснее. И времени было добавлено мало, на мой взгляд», — заявил Семак.
После 17 матчей «Зенит» набрал 37 очков и лидирует в турнирной таблице.
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