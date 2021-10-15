Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий перед матчем 11-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» поделился мнением о составе московской команды.

«Я думаю, у них самый длинный состав лиги. Возьмем какую-нибудь позицию, условного правого защитника может играть и Живоглядов, и Сильянов, и Рыбчинский, и Ненахов. И так можно продолжать по очень многим позициям. У «Локомотива», наверно, есть три-четыре игрока, которые гарантированно будут играть, а все остальные футболисты — это очень длинный состав, длинная скамейка, большие возможности для разнообразия и игровых действий, и в плане кадрового варьирования. Думаю, на сегодня это одна из самых укомплектованных команд РПЛ», — приводит слова Слуцкого официальный сайт «Рубина».

«Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице с 17 очками в 10 матчах, «Рубин» с 14 очками — на девятой строчке.

Матч «Рубин» — «Локомотив» пройдет 16 октября в Казани и начнется в 16.30 мск.