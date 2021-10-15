Слуцкий: «На сегодня «Локомотив» — одна из самых укомплектованных команд РПЛ»
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий перед матчем 11-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» поделился мнением о составе московской команды.
«Я думаю, у них самый длинный состав лиги. Возьмем какую-нибудь позицию, условного правого защитника может играть и Живоглядов, и Сильянов, и Рыбчинский, и Ненахов. И так можно продолжать по очень многим позициям. У «Локомотива», наверно, есть три-четыре игрока, которые гарантированно будут играть, а все остальные футболисты — это очень длинный состав, длинная скамейка, большие возможности для разнообразия и игровых действий, и в плане кадрового варьирования. Думаю, на сегодня это одна из самых укомплектованных команд РПЛ», — приводит слова Слуцкого официальный сайт «Рубина».
«Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице с 17 очками в 10 матчах, «Рубин» с 14 очками — на девятой строчке.
Матч «Рубин» — «Локомотив» пройдет 16 октября в Казани и начнется в 16.30 мск.
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Дополнительная информация:
https://www.rubin-kazan.ru/posts/leonid-slutskiy-slozhno-opredelit-sostav-i-rasstanovku-lokomotiva
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