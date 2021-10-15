Слуцкий: «Предполагать вариант состава и расстановку «Локомотива» после смены тренера достаточно сложно»
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий перед матчем 11-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» поделился мнением о смене главного тренера в московском клубе.
«Не оцениваю действия, происходящие в других клубах. Безусловно, смена тренера усложняет подготовку к игре, потому что мы вряд ли можем предположить стартовый состав, расстановку, игровую схему. Я знаю, что это классический немецкий тренер, который играет в достаточно агрессивный футбол с большим количеством передач за спину. То есть такая вертикальная ориентированность команды.
Успеет ли он привить свои игровые принципы за несколько дней игрокам, многие из которых были в расположении сборных, большой вопрос. На мой взгляд, предполагать вариант состава и расстановку «Локомотива» достаточно сложно, поэтому мы будем больше отталкиваться больше от себя», — приводит слова Слуцкого официальный сайт «Рубина».
10 октября «Локомотив» объявил о назначении Маркуса Гисдоля главным тренером команды. 52-летний немецкий специалист ранее был ассистентом Ральфа Рангника в «Шальке», возглавлял «Хоффенхайм», «Гамбург» и «Кельн».
Матч «Рубин» — «Локомотив» пройдет 16 октября в Казани и начнется в 16.30 мск.
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Дополнительная информация:
https://www.rubin-kazan.ru/posts/leonid-slutskiy-slozhno-opredelit-sostav-i-rasstanovku-lokomotiva
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