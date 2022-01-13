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Сегодня, 11:33

«Химки» объявили о переходе Жиркова в стиле «Рэмбо»

Роман Шишов
Корреспондент
Юрий Жирков.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

«Химки» в своем Twitter в честь перехода в клуб защитника Юрия Жиркова опубликовали постер в стиле фильма «Рэмбо».

38-летний футболист изображен в военной форме и с оружием. Надпись на постере: Yurambo. Young Blood. Valentinovich is back.

«Еще повоюем», — подписан твит.

Напомним, ранее стало известно, что Жирков подписал с «Химками» контракт на полгода с возможностью продления еще на год.

Последним клубом футболиста был «Зенит», который он покинул летом 2021 года.

Юрий Жирков
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 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
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 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
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