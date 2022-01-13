«Химки» объявили о переходе Жиркова в стиле «Рэмбо»

«Химки» в своем Twitter в честь перехода в клуб защитника Юрия Жиркова опубликовали постер в стиле фильма «Рэмбо».

38-летний футболист изображен в военной форме и с оружием. Надпись на постере: Yurambo. Young Blood. Valentinovich is back.

«Еще повоюем», — подписан твит.

Напомним, ранее стало известно, что Жирков подписал с «Химками» контракт на полгода с возможностью продления еще на год.

Последним клубом футболиста был «Зенит», который он покинул летом 2021 года.