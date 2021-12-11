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«Жизнь дарит каждый новый день». Слуцкий ответил на вопрос о возможной отставке

17:03
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после поражения в матче 18-го тура Тинькофф чемпионата России против «Крыльев Советов» (0:2) ответил на вопрос о возможном кризисе в команде.

— В Голландии после успешного сезона вы ушли в отставку на следующий год. В «Рубине» происходит что-то подобное?

— Очень сложно проводить какие-то параллели и взаимосвязи. Жизнь дарит каждый новый день, и ты не можешь прожить его так же, как и предыдущий, если это не день сурка. Поэтому эти параллели, на мой взгляд, не очень верны.

— Звучала версия о проблемах команды из-за плохих летних сборов. Что думаете по этому поводу?

— Пусть у кого она звучала ее и комментирует.

— Какие итоги по осеннее-зимней части чемпионата? Довольны ли вы результатом? Если нет, то чего не хватило?

— Конечно, мы очень недовольны, конечно, мы хотели и ожидали другого. Выводы, которые мы делаем внутри, я бы не стал выносить на общественное обсуждение, но понятно, что недовольны ни тренеры, ни футболисты, ни руководство клуба. Нам нужно очень много работать, чтобы эту ситуацию изменить.

— По итогам осенней части «Рубин» может опуститься на 11-е место. За счет чего, по-вашему, команда сможет подняться? Удастся ли снова оказаться в зоне еврокубков?

— Я не пророк, я не могу говорить точно, где мы окажемся или где не окажемся. Но традиционно после длинных сборов команды, в которых я работал, всегда выдавали очень качественный отрезок. Будем надеяться, что это произойдет и в данном случае.

«Рубин» остался на десятом месте в турнирной таблице. В прошлом сезоне казанцы стали четвертыми.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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  • Alvin Almazov
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Зенит

П2

25%

2.08

1X

22%

1.80

Обе забьют - да

16%

1.72
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
ПСЖ
Монако

П1

31%

1.47

ТБ 3.0

19%

1.75

ИТБ1 (1.5)

18%

1.44
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.82

П1

17%

2.07

X2

14%

1.81

Дополнительная информация:

https://www.rubin-kazan.ru/posts/leonid-slutskiy-ne-dumayu-chto-sostav-silno-pomenyaetsya-v-mezhsezonie

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Иван Шитик все материалы автора

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