«Жизнь дарит каждый новый день». Слуцкий ответил на вопрос о возможной отставке
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после поражения в матче 18-го тура Тинькофф чемпионата России против «Крыльев Советов» (0:2) ответил на вопрос о возможном кризисе в команде.
— В Голландии после успешного сезона вы ушли в отставку на следующий год. В «Рубине» происходит что-то подобное?
— Очень сложно проводить какие-то параллели и взаимосвязи. Жизнь дарит каждый новый день, и ты не можешь прожить его так же, как и предыдущий, если это не день сурка. Поэтому эти параллели, на мой взгляд, не очень верны.
— Звучала версия о проблемах команды из-за плохих летних сборов. Что думаете по этому поводу?
— Пусть у кого она звучала ее и комментирует.
— Какие итоги по осеннее-зимней части чемпионата? Довольны ли вы результатом? Если нет, то чего не хватило?
— Конечно, мы очень недовольны, конечно, мы хотели и ожидали другого. Выводы, которые мы делаем внутри, я бы не стал выносить на общественное обсуждение, но понятно, что недовольны ни тренеры, ни футболисты, ни руководство клуба. Нам нужно очень много работать, чтобы эту ситуацию изменить.
— По итогам осенней части «Рубин» может опуститься на 11-е место. За счет чего, по-вашему, команда сможет подняться? Удастся ли снова оказаться в зоне еврокубков?
— Я не пророк, я не могу говорить точно, где мы окажемся или где не окажемся. Но традиционно после длинных сборов команды, в которых я работал, всегда выдавали очень качественный отрезок. Будем надеяться, что это произойдет и в данном случае.
«Рубин» остался на десятом месте в турнирной таблице. В прошлом сезоне казанцы стали четвертыми.
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Дополнительная информация:
https://www.rubin-kazan.ru/posts/leonid-slutskiy-ne-dumayu-chto-sostav-silno-pomenyaetsya-v-mezhsezonie
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